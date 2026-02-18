Galatasaray turu geçerse kasayı dolduracak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u eleyerek son 16'ya kalması durumunda kasasına girecek rakam da belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmesinin ilk maçında Juventus'u ağırladı. İtalyan devini 5-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar tur kapısı araladı.
Galatasaray'ın son turuna kalması durumunda kasasına 11 milyon euro daha ekleyecek.
Daha önceki turlarda da 42.5 milyon euro rakam kazanan Galatasaray, 11 milyon euro daha kasasına koyarsa, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 53.5 milyon euro gelir elde etmiş olacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmesinin ilk maçında Juventus'u ağırladı. İtalyan devini 5-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar tur kapısı araladı.
Galatasaray'ın son turuna kalması durumunda kasasına 11 milyon euro daha ekleyecek.
Daha önceki turlarda da 42.5 milyon euro rakam kazanan Galatasaray, 11 milyon euro daha kasasına koyarsa, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 53.5 milyon euro gelir elde etmiş olacak.