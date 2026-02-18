18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Giannis'ten mesaj: "Şampiyonluk planlarda yoksa yön değiştirebilirim"

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımın şampiyonluk hedefi ortadan kalkarsa geleceğini yeniden değerlendirebileceğinin sinyalini verdi.

calendar 18 Şubat 2026 11:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis'ten mesaj: 'Şampiyonluk planlarda yoksa yön değiştirebilirim'
Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımın şampiyonluk hedefi ortadan kalkarsa geleceğini yeniden değerlendirebileceğinin sinyalini verdi.

Şubat takas döneminde Bucks, franchise oyuncusu Giannis'i takas etmeyi ciddi biçimde gündemine almamıştı. Ancak All-Star Haftası'nda ESPN'den Malika Andrews'a konuşan yıldız oyuncu, offseason'da bir "yön değiştirme" ihtimalini tamamen kapatmadı.

"En önemli şey Milwaukee Bucks ile bir şampiyonluk daha kazanmak. Eğer bu planlarda yoksa ya da masada değilse, o zaman 'Belki yön değiştirmeliyim çünkü gerçekten kazanmak istiyorum' dersiniz."

31 yaşındaki iki kez MVP seçilen Giannis, organizasyona olan bağlılığını da vurguladı.

"Geleceği tahmin edemem. O formayı giymeyi seviyorum. Bana yardım eden insanlara asla saygısızlık etmem," diyen Antetokounmpo, etrafındaki "Giannis kampı" söylemlerine de tepki gösterdi:
"Benim bir kampım yok. Benim kampım eşim, çocuklarım ve kardeşlerim."

Miami Heat, Minnesota Timberwolves ve Golden State Warriors'ın takas döneminde durumu yakından takip ettiği belirtilirken, Los Angeles Lakers'ın da olası bir ayrılık halinde potansiyel adreslerden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Milwaukee'nin offseason'da kadroyu yeniden şekillendirerek Giannis'i 1 Ekim'de uygun hale gelecek kontrat uzatmasına ikna etmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
