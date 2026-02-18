Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımın şampiyonluk hedefi ortadan kalkarsa geleceğini yeniden değerlendirebileceğinin sinyalini verdi.



Şubat takas döneminde Bucks, franchise oyuncusu Giannis'i takas etmeyi ciddi biçimde gündemine almamıştı. Ancak All-Star Haftası'nda ESPN'den Malika Andrews'a konuşan yıldız oyuncu, offseason'da bir "yön değiştirme" ihtimalini tamamen kapatmadı.



"En önemli şey Milwaukee Bucks ile bir şampiyonluk daha kazanmak. Eğer bu planlarda yoksa ya da masada değilse, o zaman 'Belki yön değiştirmeliyim çünkü gerçekten kazanmak istiyorum' dersiniz."



31 yaşındaki iki kez MVP seçilen Giannis, organizasyona olan bağlılığını da vurguladı.



"Geleceği tahmin edemem. O formayı giymeyi seviyorum. Bana yardım eden insanlara asla saygısızlık etmem," diyen Antetokounmpo, etrafındaki "Giannis kampı" söylemlerine de tepki gösterdi:

"Benim bir kampım yok. Benim kampım eşim, çocuklarım ve kardeşlerim."



Miami Heat, Minnesota Timberwolves ve Golden State Warriors'ın takas döneminde durumu yakından takip ettiği belirtilirken, Los Angeles Lakers'ın da olası bir ayrılık halinde potansiyel adreslerden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor.



Milwaukee'nin offseason'da kadroyu yeniden şekillendirerek Giannis'i 1 Ekim'de uygun hale gelecek kontrat uzatmasına ikna etmesi bekleniyor.



