Beşiktaş 22 milyon hisseyi piyasaya sürdü

Beşiktaş, KAP açıklamasına göre BJKAS paylarından 22 milyon adet hisseyi 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından sattı.

calendar 18 Şubat 2026 11:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş 22 milyon hisseyi piyasaya sürdü
Beşiktaş JK, KAP'a yaptığı açıklamada, ana ortak olduğu BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 17 Şubat 2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını duyurdu.
 
Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesindeki payı %71,5'ten %69,62'ye geriledi.
 
Kulüp, hisse satışının tamamlandığını ve işlemin piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
 
Kap Bildirimi Detayları:
 
- Satılan Hisse Adedi: 22.000.000
 
- Satış Tarihi: 17 Şubat 2026
 
- Fiyat Aralığı: 1,64 – 1,68 TL
 
- Kulübün Sermaye Payı: %71,5 → %69,62
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
