Beşiktaş 22 milyon hisseyi piyasaya sürdü

Beşiktaş JK, KAP'a yaptığı açıklamada, ana ortak olduğu BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 17 Şubat 2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını duyurdu.
Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesindeki payı %71,5'ten %69,62'ye geriledi.
Kulüp, hisse satışının tamamlandığını ve işlemin piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Kap Bildirimi Detayları:
- Satılan Hisse Adedi: 22.000.000
- Satış Tarihi: 17 Şubat 2026
- Fiyat Aralığı: 1,64 – 1,68 TL
- Kulübün Sermaye Payı: %71,5 → %69,62