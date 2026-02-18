Mustafa Denizli: 'Ara transfer gibi; Sara!'

Galatasaray, Rams Park'ta Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.
HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray - Juventus maçı sonrası yorumlarda bulundu.
Mustafa Denizli'nin yorumları şu şekilde:
"Üç farklı bir galibiyet her zaman için avantajdır. Bu akşam iki futbolcudan bahsetmek istiyorum: Biri Gabriel Sara, diğeri Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'a müthiş bir enerji kattılar."
"BU TAKIMIN BEYNİYİM DİYOR"
"Gabriel Sara bağırıyor; yani şu an itibarıyla 'Ben bu takımın beyniyim' diyor. 'Önde de beyniyim, arka tarafta da beyniyim. Orta sahada da beyniyim; gol de atarım, gol de kurtarırım' diyor. Oyun zekâsı da iyi. Sara, ara transfer gibi bir şey oldu."
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Gabriel Sara, Galatasaray - Juventus maçının oyuncusu seçildi.
