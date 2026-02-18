18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Ball: "Cleveland'da günah keçisi oldum"

Serbest oyuncu Lonzo Ball, düşük şut yüzdesine rağmen haksız eleştirilere maruz kaldığını savundu.

calendar 18 Şubat 2026 11:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Ball: 'Cleveland'da günah keçisi oldum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serbest oyuncu Lonzo Ball, düşük şut yüzdesine rağmen haksız eleştirilere maruz kaldığını savundu.

Utah Jazz tarafından takas edildikten sonra serbest bırakılan ve Cleveland Cavaliers'a katılan Lonzo Ball, sezon içinde beklentilerin altında kalmasının ardından günah keçisi ilan edildiğini söyledi.

"İnsanların söylediği kadar kötü oynamıyorum," diyen Ball, 'Ball in the Family' podcastinde şu ifadeleri kullandı:

"Şu an günah keçisiyim ama bu ismimle birlikte geliyor. 25% ile şut atıyor diyorlar. Maç başına dört şut atıyorum ve birini sokuyorum. Kötü bir yüzde ama maçları dört şut belirlemiyor. Daha iyi oynayabilir miyim? Evet. Çok kötü mü oynuyorum? Bence hayır."

Ancak istatistikler Ball'un düşüşünü net biçimde gösteriyor. Cleveland formasıyla 35 maçta 4.6 sayı, 4.0 ribaund ve 3.9 asist ortalaması yakalayan Ball, %30.1 saha içi ve %27.2 üç sayı yüzdesiyle oynadı.

Bu rakamlar, Chicago Bulls dönemindeki %42.3 saha içi ve %42.3 üçlük yüzdesiyle 13 sayı ortalaması yakaladığı performansın oldukça gerisinde kaldı.

Art arda yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen Ball için Cleveland macerası beklendiği gibi sonuçlanmadı. Tanking sürecindeki Utah Jazz'ın bile kadroda yer vermemesi, kariyerinin kritik bir dönemeçte olduğuna işaret ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.