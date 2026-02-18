Serbest oyuncu Lonzo Ball, düşük şut yüzdesine rağmen haksız eleştirilere maruz kaldığını savundu.



Utah Jazz tarafından takas edildikten sonra serbest bırakılan ve Cleveland Cavaliers'a katılan Lonzo Ball, sezon içinde beklentilerin altında kalmasının ardından günah keçisi ilan edildiğini söyledi.



"İnsanların söylediği kadar kötü oynamıyorum," diyen Ball, 'Ball in the Family' podcastinde şu ifadeleri kullandı:



"Şu an günah keçisiyim ama bu ismimle birlikte geliyor. 25% ile şut atıyor diyorlar. Maç başına dört şut atıyorum ve birini sokuyorum. Kötü bir yüzde ama maçları dört şut belirlemiyor. Daha iyi oynayabilir miyim? Evet. Çok kötü mü oynuyorum? Bence hayır."



Ancak istatistikler Ball'un düşüşünü net biçimde gösteriyor. Cleveland formasıyla 35 maçta 4.6 sayı, 4.0 ribaund ve 3.9 asist ortalaması yakalayan Ball, %30.1 saha içi ve %27.2 üç sayı yüzdesiyle oynadı.



Bu rakamlar, Chicago Bulls dönemindeki %42.3 saha içi ve %42.3 üçlük yüzdesiyle 13 sayı ortalaması yakaladığı performansın oldukça gerisinde kaldı.



Art arda yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen Ball için Cleveland macerası beklendiği gibi sonuçlanmadı. Tanking sürecindeki Utah Jazz'ın bile kadroda yer vermemesi, kariyerinin kritik bir dönemeçte olduğuna işaret ediyor.



