Domenico Tedesco: 'Kerem'in zor zamanları oldu'

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin teknik patronu Domenico Tedesco; Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Marco Asensio hakkında konuştu.

"TALISCA KARAR VERİCİ BİR YILDIZ"

Hücum hattındaki oyuncularla ilgili görüşü sorulan Domenico Tedesco, "Talisca en çok gol atan oyuncumuz. Bazen 10 gibi oynuyor, bazen 9 gibi oynuyor. Günün sonunda hep aynı boşlukları buluyor. Bizler için karar verici bir yıldız." dedi.

"ASENSIO'NUN ÖNEMİ ÇOK AÇIK"

Alman-İtalyan teknik adam, Asensio'nun takım içi önemi hakkında kesin konuştu.

"Marco Asensio'nun önemi çok açık. Pozitif şey katıyor takıma, akışı sağlıyor. Kendisi de çok memnun bu takımda oynamaktan."

"KEREM'İN ZOR ZAMANLARI OLDU!"

Sezon başında ritim tutmakta zorlanan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için konuşan Tedesco, "Kerem'in zor zamanları oldu biliyorsunuz. Özellikle dışarıdan gelince böyle bir baskı... Ona her zaman kendisinden memun olduğumuzu söyledik. Presler, karşı presler, yoğun oyunu, koşuları... Artık gol de atmaya başladı. Mutlu görüyorum onu, ben de mutluyum. Ben sadece gol atıyor mu diye oyuncuyu yargılamam." ifadelerini kullandı.