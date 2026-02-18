Nottingham Forest'ın kadrosunda zorunlu değişiklik

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rakibi Nottingham Forest, kadrosunda değişikliğe gitti.
29 yaşındaki Brezilyalı yedek kaleci John Victor'un sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından Nottingham Forest, UEFA kadrosunu güncelledi.
Nottingham Forest, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini duyurdu.
33 yaşındaki Alman kaleci Ortega, Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta da forma giyebilecek.
29 yaşındaki Brezilyalı yedek kaleci John Victor'un sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından Nottingham Forest, UEFA kadrosunu güncelledi.
Nottingham Forest, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini duyurdu.
33 yaşındaki Alman kaleci Ortega, Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta da forma giyebilecek.