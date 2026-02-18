18 Şubat
Nottingham Forest'ın kadrosunda zorunlu değişiklik

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest, UEFA kadrosunda zorunlu değişiklik yaptı.

calendar 18 Şubat 2026 14:56 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 15:03
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rakibi Nottingham Forest, kadrosunda değişikliğe gitti.

29 yaşındaki Brezilyalı yedek kaleci John Victor'un sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından Nottingham Forest, UEFA kadrosunu güncelledi.

Nottingham Forest, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini duyurdu.

33 yaşındaki Alman kaleci Ortega, Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta da forma giyebilecek.

