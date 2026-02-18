Beşiktaş'ta dönüşüm meyvelerini veriyor

Beşiktaş 'ta son 3.5 ayda hem oyun hem kadro olarak önemli bir değişim yaşandı. Son 14 resmi maçta 8 galibiyet,6 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı takım dönüşümün meyvelerini toplamaya başladı.

Beşiktaş son 3.5 ayda hem oyun hem de kadro olarak ciddi bir değişim yaşadı. Siyahbeyazlı takımdaki bu köklü değişim skorlara da yansıdı.

Kartal, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş son olarak 2 Kasım'da sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.

SERGEN YALÇIN OYUN ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Kartal 2-0 öne geçtiği dev maçta Orkun Kökçü'nün ilk yarıda gördüğü kırmızı kartın ardından ezeli rakibine yenilmekten kurtulamamıştı. Derbi mağlubiyeti Beşiktaş için adeta dönüm noktası oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın bu maçtan sonra hem oyun anlayışını hem de ideal kadroyu değiştirdi.

Siyah-beyazlı takım hücumda daha agresif bir yapıya büründü. Birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, ara transferde 7 takviye yapıldı. Agbadou, Murillo, Yasin, Vasquez, Asllani, Hyeongyu Oh ve Olaitan'ı kadrosuna katan Beşiktaş hem hatlarıyla güç kazandı. Başakşehir deplasmanında alınan kritik galibiyet takımın özgüvenini bir hayli artırdı. Kartal ayrıca lig üçüncülüğü için ciddi biçimde umutlandı.