18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Beşiktaş'ta dönüşüm meyvelerini veriyor

Beşiktaş, son 3,5 ayda hem oyun hem kadroda köklü değişime giderek Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.

calendar 18 Şubat 2026 13:58
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta son 3.5 ayda hem oyun hem kadro olarak önemli bir değişim yaşandı. Son 14 resmi maçta 8 galibiyet,6 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı takım dönüşümün meyvelerini toplamaya başladı.
 
Beşiktaş son 3.5 ayda hem oyun hem de kadro olarak ciddi bir değişim yaşadı. Siyahbeyazlı takımdaki bu köklü değişim skorlara da yansıdı.
 
Kartal, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş son olarak 2 Kasım'da sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.
 
SERGEN YALÇIN OYUN ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ
 
Kartal 2-0 öne geçtiği dev maçta Orkun Kökçü'nün ilk yarıda gördüğü kırmızı kartın ardından ezeli rakibine yenilmekten kurtulamamıştı. Derbi mağlubiyeti Beşiktaş için adeta dönüm noktası oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın bu maçtan sonra hem oyun anlayışını hem de ideal kadroyu değiştirdi.
 
Siyah-beyazlı takım hücumda daha agresif bir yapıya büründü. Birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, ara transferde 7 takviye yapıldı. Agbadou, Murillo, Yasin, Vasquez, Asllani, Hyeongyu Oh ve Olaitan'ı kadrosuna katan Beşiktaş hem hatlarıyla güç kazandı. Başakşehir deplasmanında alınan kritik galibiyet takımın özgüvenini bir hayli artırdı. Kartal ayrıca lig üçüncülüğü için ciddi biçimde umutlandı.
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
