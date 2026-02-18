18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-067'
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-365'
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

"Türkiye için değil, Avrupa adına da gurur!"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Başkanı Sakis Pragalos ile görüştü.

calendar 18 Şubat 2026 14:11 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 14:13
Haber: AA
'Türkiye için değil, Avrupa adına da gurur!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Başkanı Sakis Pragalos ile Yunanistan'da bir araya geldi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre samimi ve olumlu bir atmosferde gerçekleşen görüşmeye Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cumhur Dönmez'in yanı sıra ETU Yönetim Kurulu Üyesi, Yunanistan Tekvando Federasyonu Genel Sekreteri ve Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Michael Mouroutsos, ETU Genel Sekreteri Antonio Barbarino ile ETU Sportif Direktörü Ioannis Mouroutsos da katıldı.

Toplantıda, Avrupa tekvandosunun mevcut durumu, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler, Türkiye ile yapılabilecek ortak çalışmalar, kurumsal gelişim süreçleri ve Avrupa tekvandosunun sürdürülebilir gelişimi ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETU Başkanı Sakis Pragalos, milli tekvandocuların 2025'te elde ettiği başarıların sadece Türkiye için değil, Avrupa tekvandosu adına da gurur verici olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Bahri Tanrıkulu ise Türk tekvandosunun uluslararası alanda daha da güçlenmesi adına ETU ile kurulacak işbirliklerinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu tür temasların hem sporcuların hem de tekvando camiasının gelişimine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.