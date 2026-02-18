Nicolo Melli'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Beko'ya Nicolo Melli'den kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli yıldızının ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.
Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat kararı alınan Melli'nin en az 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Nicolo Melli'nin bu sakatlığıyla birlikte normal sezonu kapattığı, play-offlardan önce takıma katılacağı öğrenildi.
