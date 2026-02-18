18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-065'
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-363'
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Nicolo Melli'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, ayak kemiğindeki çatlak sebebiyle ameliyat oldu. Melli'nn 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi.

calendar 18 Şubat 2026 15:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nicolo Melli'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko'ya Nicolo Melli'den kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli yıldızının ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.

Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat kararı alınan Melli'nin en az 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Nicolo Melli'nin bu sakatlığıyla birlikte normal sezonu kapattığı, play-offlardan önce takıma katılacağı öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.