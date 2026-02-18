18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Konyaspor'da Galatasaray öncesi teknik heyete takviye

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'un ekibine yardımcı antrenör olarak Steven Caulker'ı kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Konyaspor, teknik ekibini güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli futbolcu Steven Caulker ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Caulker'ın Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil olduğu belirtildi.

KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlayan Caulker, kariyeri boyunca Liverpool, Southampton ve Cardiff City gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Deneyimli savunmacı, İngiltere Premier Lig'de 100'ün üzerinde maça çıktı.

Türkiye kariyerinde ise Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarını terletti.

Son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan'da görev yapan Caulker, burada hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Konyaspor, açıklamasında Steven Caulker'a "hoş geldin" diyerek yeni görevinde başarılar diledi.

1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
