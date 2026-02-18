18 Şubat
Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Ankara'da sona erdi

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stil ve grekoromenin ardından kadınlarda da 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Takım sıralamasında ASKİ Spor Kulübü birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Sinanpaşa Taşoluk Belediyespor üçüncü oldu.

En centilmen sporcu ödülü Bade Su Doğan'a, en teknik sporcu ödülü Remziye Karadağ'a verildi. En centilmen antrenör ödülünü ise Neslihan Erdoğan aldı.

Türkiye şampiyonluğuna ulaşan kadın güreşçiler şunlar:

50 kilo: Nil Aktaş

53 kilo: Remziye Karadağ

55 kilo: Elif Atakan

57 kilo: Su Soyalp

59 kilo: Elif Sude Elmalı

62 kilo: Özdenur Özmez

65 kilo: Bade Su Doğan

68 kilo: Elif Şevval Kurt

72 kilo: Eylem Engin

76 kilo: Sude Naz Çamoğlu

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
