Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Ankara'da sona erdi

Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlandı.
Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stil ve grekoromenin ardından kadınlarda da 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.
Takım sıralamasında ASKİ Spor Kulübü birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Sinanpaşa Taşoluk Belediyespor üçüncü oldu.
En centilmen sporcu ödülü Bade Su Doğan'a, en teknik sporcu ödülü Remziye Karadağ'a verildi. En centilmen antrenör ödülünü ise Neslihan Erdoğan aldı.
Türkiye şampiyonluğuna ulaşan kadın güreşçiler şunlar:
50 kilo: Nil Aktaş
53 kilo: Remziye Karadağ
55 kilo: Elif Atakan
57 kilo: Su Soyalp
59 kilo: Elif Sude Elmalı
62 kilo: Özdenur Özmez
65 kilo: Bade Su Doğan
68 kilo: Elif Şevval Kurt
72 kilo: Eylem Engin
76 kilo: Sude Naz Çamoğlu
