18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Bekjiri: "Samsunspor bu maçın favorisidir"

Shkendija Teknik Direktör Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü konuk edecekleri Samsunspor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Şubat 2026 18:09 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 18:57
Haber: AA
Bekjiri: 'Samsunspor bu maçın favorisidir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Shkendija Teknik Direktör Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü konuk edecekleri Samsunspor'un favori olduğunu söyledi.

Bekjiri ile Shkendija'nın kaptanı Besart Ibraimi, Todor Proeski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Samsunspor'un maç öncesinde teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Bekjiri, "Bu tür durumlarda öngörülemelen şeyler olabiliyor. Biz onları analiz ettik. Yeni teknik direktörün diğer çalıştırdığı takımlardaki oyun tarzını da incelemeye çalışacağız. Bizim ve taraftarlarımız için önceliğimiz bu maçın tadını çıkarmak, rakibimize saygı duyarak mücadele etmektir. Mutlaka rakibimiz bu maçın favorisidir." dedi.

Karşılaşmada topa sahip olmaya çalışacaklarını aktaran Bekjiri, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Şimdiye dek çok güçlü rakiplerle karşılaştık. Onlara gerekli saygıyı gösterdik ve sahada gerekli mücadeleyi göstererek buraya kadar geldik." ifadelerini kullandı.

Jeton Bekjiri, eşleşmedeki rövanş maçının çok önemli olacağını vurgulayarak, "Samsunspor'un eksikleri var ama çok kaliteli de oyuncuları var. Yarın oynayacak Samsunsporlu futbolcuların iyi gayret göstereceğini düşünüyorum. Bence güzel bir futbol şöleni olacak. Biz kesinlikle kazanmalıyız. Sahada gururlu şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Besart Ibraimi ise Samsunspor'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını dile getirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.