18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
0-227'
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
0-153'
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Beşiktaş GAİN, deplasmanda Tofaş'ı 100-91 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

calendar 18 Şubat 2026 19:53 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 20:13
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda TOFAŞ'ı 100-91 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 16, Besson, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4

Beşiktaş GAİN: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Thomas, Vitto Brown 4

1. Periyot: 30-23

Devre: 53-48

3. Periyot: 70-77

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
