18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
0-227'
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
0-153'
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Gianni Infantino: "Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!"

FIFA Başkanı Infantino, Benfica-Real Madrid maçında yaşananlara tepki gösterdi.

calendar 18 Şubat 2026 20:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gianni Infantino: 'Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!'
FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maçta, Real Madrid'in futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçılık yapıldığı iddiası içeren olay nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

Infantino açıklamasında, "Sporumuzda ve toplumumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok. Tüm paydaşların harekete geçmesi ve sorumluların hesap vermesi gerekir. FIFA ve futbol, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarıyla tam bir dayanışma içindedir. Her zaman tekrarlamaya devam edeceğim: Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, maçı yöneten Fransız hakem François Letexier'i de oyunu durdurmak ve durumu ele almak için kol hareketi kullanarak ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktuğu için tebrik etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
