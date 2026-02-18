18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-0DA
18 Şubat
AC Milan-Como
0-06'

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş GAİN'in rakibi Anadolu Efes oldu!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda Bahçeşehir Kolejin'i 67-88 mağlup etti.

calendar 18 Şubat 2026 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 22:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş GAİN'in rakibi Anadolu Efes oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 88-67 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Anadolu Efes, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Beşiktaş GAİN ile saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, aynı gün saat 20.45'te karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Furkan Haltalı, Flynn 14, Ponitka 4, Cavanaugh 3, Ford 9, Mitchell 1, İsmet Akpınar 6, Williams 16, Göktuğ Baş

Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 4, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 18, Lee 17, Swider 6, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.