Manisa FK'dan inanılmaz geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK evinde Bandırmaspor'u konuk etti.



Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bandırmaspor, 2-0 öne geçti ancak skoru koruyamadı ve Manisa FK sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Karşılaşmada Bandırmaspor'da golleri 25. dakikada Barış Alıcı ve 58. dakikada Joao Amaral kaydetti. Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri ise 60. dakikada Alenis Vargas, 64. dakikada Lois Diony ve 90. dakikada Yassine Benrahou attı.



Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 37'ye yükseltirken, Bandırmaspor 36 puanda kaldı.



Manisa FK, gelecek hafta Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.



