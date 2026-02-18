18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-0DA
18 Şubat
AC Milan-Como
0-06'

Manisa FK'dan inanılmaz geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK'nın evinde Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

calendar 18 Şubat 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 22:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Manisa FK'dan inanılmaz geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK evinde Bandırmaspor'u konuk etti.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bandırmaspor, 2-0 öne geçti ancak skoru koruyamadı ve Manisa FK sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Bandırmaspor'da golleri 25. dakikada Barış Alıcı ve 58. dakikada Joao Amaral kaydetti. Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri ise 60. dakikada Alenis Vargas, 64. dakikada Lois Diony ve 90. dakikada Yassine Benrahou attı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 37'ye yükseltirken, Bandırmaspor 36 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.