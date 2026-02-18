18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-0DA
18 Şubat
AC Milan-Como
0-05'

Karabağ'dan Newcastle karşısında ağır yenilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Karabağ, konuk ettiği Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu.

calendar 18 Şubat 2026 22:40
Karabağ'dan Newcastle karşısında ağır yenilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Karabağ, Newcastle United'ı konuk etti.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-1 kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 3, 32 (P), 33 ve 45+1 (P)'de Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ve 72. dakikada Jacob Murphy kaydetti.

Azerbaycan ekibi Karabağ'ın tek golünü ise 54. dakikada Elvin Cafarguliyev attı.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak.

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.