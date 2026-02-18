18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-0DA
18 Şubat
AC Milan-Como
0-06'

Mustafa Boran: "İlk yarıdaki oyun bize önümüzdeki haftalar için umut verdi"

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye karşı kaybeden Serikspor'un teknik sorumlusu Mustafa Boran açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Şubat 2026 21:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Boran: 'İlk yarıdaki oyun bize önümüzdeki haftalar için umut verdi'
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 3-2 yenilen Serikspor'un teknik sorumlusu Mustafa Boran, yenilgiye rağmen oyun anlamında gelecek haftalar için umutlandıklarını söyledi.

Boran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının çok verimli geçtiğini söyledi.

İkinci yarıda bireysel hatadan yedikleri golün hem konsantrasyonlarını hem de oyun disiplinlerini sarstığını belirten Boran, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle kaybettiğimiz öz güveni geri kazandık. Aynı öz güveni bugün burada sahaya yansıttık. Aslında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bugün buradan puanla ayrılmak istiyorduk. Bu nasip olmadı ama özellikle ilk yarıdaki oyun bize önümüzdeki haftalar için umut verdi. Bunu da düzeltip oyunu 90 dakikaya yayacak şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
