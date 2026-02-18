Mustafa Boran: 'İlk yarıdaki oyun bize önümüzdeki haftalar için umut verdi'

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 3-2 yenilen Serikspor'un teknik sorumlusu Mustafa Boran, yenilgiye rağmen oyun anlamında gelecek haftalar için umutlandıklarını söyledi.



Boran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının çok verimli geçtiğini söyledi.



İkinci yarıda bireysel hatadan yedikleri golün hem konsantrasyonlarını hem de oyun disiplinlerini sarstığını belirten Boran, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle kaybettiğimiz öz güveni geri kazandık. Aynı öz güveni bugün burada sahaya yansıttık. Aslında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bugün buradan puanla ayrılmak istiyorduk. Bu nasip olmadı ama özellikle ilk yarıdaki oyun bize önümüzdeki haftalar için umut verdi. Bunu da düzeltip oyunu 90 dakikaya yayacak şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.



