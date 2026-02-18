18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
0-227'
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
0-153'
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Kurban Kurbanov'dan Galatasaray'a tebrik

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov mücadele öncesinde Galatasaray'ın, Juventus'u mağlup ettiği maç hakkında konuştu.

calendar 18 Şubat 2026 20:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Newcastle United'ı konuk edecek Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"G.SARAYLILARI TEBRİK EDERİM"

Galatasaray'ın, Juventus'u mağlup ettiği karşılaşma için konuşan Kurbanov, "Galatasaray'ı çok tebrik ediyorum. Çok keyif aldık. Maçta gerçek bir karakter gördük. İyi oyunla galibiyet çok iyi." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KEYİF ALDIK"

Galatasaray camiasını tebrik eden Kurban Kurbanov şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylıları tebrik ederim. Maçtan çok keyif aldık. Galibiyet önemli ama iyi oyun ve karakter göstererek kazanmak da çok önemli."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
