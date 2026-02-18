A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret etti.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek ay oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off maçları öncesinde kulüp ziyaretlerini sürdüren İtalyan teknik adam, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, İdari Direktör Murat Yaman ve İdari Menajer Barbaros Gözneli ile bir araya geldi. Montella'nın ziyaretinde A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.



Turuncu-lacivertli takımın idmanını da takip eden Montella, Nuri Şahin'le fikir alışverişinde bulundu.



