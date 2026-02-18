Altekma, Avrupa'da yarı finale yükseldi

CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Altekma, çeyrek finalde eşleştiği Romanya temsilcisi SCM Zalau'yu altın setle eleyerek adını yarı finale yazdırdı.



Geçen hafta Romanya'da oynanan maçı 3-2 kazanan Altekma, bugün İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş mücadelesinde 25-27, 25-21, 25-19, 23-25 ve 15-17'lik setlerle 3-2 yenildi.



Seride durumun 1-1'e gelmesi üzerine tur atlayan takımın belirlenmesi için maçın hemen ardından oynanan altın seti 15-12 kazanan Altekma, Romanya ekibini eleyerek yarı finale yükseldi. Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında mücadele eden Altekma, elde ettiği zaferi seyircisiyle birlikte kutladı. İzmir temsilcisi bir önceki turda Portekiz ekibi Benfica'yı yine evinde oynadığı altın setle kupanın dışına itmişti.



Salon: TVF Atatürk Voleybol



Hakemler: Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya), Rafael Gonzalez Tabares (İspanya)



Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Matthe, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)



SCM Zalau: Hurt, Cveticanin, Teppan, Cuk, Suarez, Bartha (Maries, De Miranda, Simoes, Platon, Lonescu)



Setler: 25-27, 25-21, 25-19, 23-25, 15-17



Altın set: 15-12



Süre: 133 Dakika



