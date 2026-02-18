18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
2-272'
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-174'
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-266'
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
1-271'
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-184'

Altekma, Avrupa'da yarı finale yükseldi

CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Altekma, çeyrek finalde eşleştiği Romanya temsilcisi SCM Zalau'yu altın setle eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

calendar 18 Şubat 2026 23:04
Haber: DHA - AA, Fotoğraf: AA
Altekma, Avrupa'da yarı finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Altekma, çeyrek finalde eşleştiği Romanya temsilcisi SCM Zalau'yu altın setle eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Geçen hafta Romanya'da oynanan maçı 3-2 kazanan Altekma, bugün İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş mücadelesinde 25-27, 25-21, 25-19, 23-25 ve 15-17'lik setlerle 3-2 yenildi.

Seride durumun 1-1'e gelmesi üzerine tur atlayan takımın belirlenmesi için maçın hemen ardından oynanan altın seti 15-12 kazanan Altekma, Romanya ekibini eleyerek yarı finale yükseldi. Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında mücadele eden Altekma, elde ettiği zaferi seyircisiyle birlikte kutladı. İzmir temsilcisi bir önceki turda Portekiz ekibi Benfica'yı yine evinde oynadığı altın setle kupanın dışına itmişti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya), Rafael Gonzalez Tabares (İspanya)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Matthe, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)

SCM Zalau: Hurt, Cveticanin, Teppan, Cuk, Suarez, Bartha (Maries, De Miranda, Simoes, Platon, Lonescu)

Setler: 25-27, 25-21, 25-19, 23-25, 15-17

Altın set: 15-12

Süre: 133 Dakika

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.