Milli sporcu Denis Örs, kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre çeyrek finalinde elendi

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde temsil eden Denis Örs, çeyrek finalde elendi.



İtalya'daki oyunların 12. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre çeyrek finalleri, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.



İkinci seride piste çıkan Denis Örs, yarışı 41.532 saniyeyle 5. sırada tamamladı.



Kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda yer alan milli sporcu, yarı finale kalamadı ve oyunlara veda etti.



Denis Örs, elemelerde 44.651 saniyelik süresiyle adını çeyrek finale yazdırmıştı.



Bu seride Milano-Cortina 2026'nın 1000 ve 1500 metrede altın madalyalı ismi Hollandalı Jens van 't Wout ile 500 metrenin son olimpiyat şampiyonu Çinli Shaoang Liu, ilk ikiye girerek yarı finale yükseldi.



