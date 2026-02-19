18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
2-273'
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-175'
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-267'
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
1-273'
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-185'

Milli sporcu Denis Örs, kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre çeyrek finalinde elendi

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde temsil eden Denis Örs, çeyrek finalde elendi.

calendar 19 Şubat 2026 00:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalya'daki oyunların 12. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre çeyrek finalleri, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

İkinci seride piste çıkan Denis Örs, yarışı 41.532 saniyeyle 5. sırada tamamladı.

Kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda yer alan milli sporcu, yarı finale kalamadı ve oyunlara veda etti.

Denis Örs, elemelerde 44.651 saniyelik süresiyle adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Bu seride Milano-Cortina 2026'nın 1000 ve 1500 metrede altın madalyalı ismi Hollandalı Jens van 't Wout ile 500 metrenin son olimpiyat şampiyonu Çinli Shaoang Liu, ilk ikiye girerek yarı finale yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
