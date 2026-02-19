18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Inter, Norveç deplasmanında dondu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt, sahasında Inter'i 3-1 yendi.

19 Şubat 2026 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago






UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt, Inter'i konuk etti. 

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. 
Bodo/Glimt'in ilk golünü 20. dakikada Sondre Brunstad Fet kaydetti. Inter'de Francesco Pio Esposito, 30. dakikada skoru 1-1'e getirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Bodo/Glimt, 61. dakikada Jens Petter Hauge ve 64. dakikada Kasper Hogh ile skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bodo/Glimt karşılaşmayı 3-1 kazanarak rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Şubat Salı günü İtalya'da oynanacak. 

Öte yandan Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı. 

  
