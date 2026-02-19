18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Lider Arsenal, son sıradaki Wolverhampton ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta mücadelesinde lider Arsenal, deplasmanda sonuncu sıradaki Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta mücadelesinde lider Arsenal, deplasmanda sonuncu sıradaki Wolverhampton ile karşılaştı.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

61. dakikada Hugo Bueno ile farkı bire indiren Wolverhampton, 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 2-2 beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Arsenal, maç fazlası ve 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başkent ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 53 puanı bulunuyor.

Bu sezon 7. beraberliğini elde eden Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer alıyor.

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Wolverhampton ise Crystal Palace'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
