Coutinho ruh sağlığını seçti: Vasco ile yollar ayrıldı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Phillippe Coutinho, Brezilya ekibi Vasco da Gama ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.



Avrupa futbolunda tam olarak başarılı bir performans gösteremeyen Coutinho, radikal bir karar ile profesyonel olmadan önce gençlik döneminde etkileyici performanslar sergilediği Vasco'ya kalıcı olarak geri dönmüştü.



Ülkesine geri dönen Coutinho, bir türlü mutlu olamadı ve Vasco yönetimine ayrılmak istediğini belirtti.



Brezilya ekibi bu süreci değerlendirdi ve yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldı.



Bugüne kadar 80 karşılaşmaya çıkan Coutinho 17 gol atma başarısı gösterdi.



Coutinho, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık kararının perde arkasını paylaştı. Brezilyalı futbolcu, Vasco'ya büyük bir sevgiyle döndüğünü ancak son dönemde mental olarak çok yıprandığını ifade etti.



İşte Coutinho'nun vedası;



"Buraya yazmadan önce çok düşündüm. Gerçekten düşündüm. Ama sizlere ve bu kulübe duyduğum saygı, sevgi ve aşk nedeniyle buraya gelip açık yüreklilikle konuşmam gerektiğini hissettim.



Vasco'ya geri dönmeyi ben seçtim çünkü bu kulübü seviyorum. Vasco'nun hayatımda temsil ettiği her şeyi seviyorum. Bu formayı giymek, hayatımda verdiğim en önemli kararlardan biriydi. Ve her antrenmanda, her maçta elimden gelenin en iyisini verdim. Her zaman!



Hiçbir zaman özveri eksik olmadı, hiçbir zaman istek ve bağlılık eksik olmadı.



Karakterimin bir parçası olmayan bir şey yüzünden sayısız insan tarafından yargılanmak çok zor.



Taraftara, takım arkadaşlarıma ve Vasco'ya asla saygısızlık etmezdim. Gittiğim hiçbir yerde bunu yapmadım. Beni tanıyanlar bunu bilir.



O anda, soyunma odasına giderken, kulüpteki döngümün sona erdiğini hissettim ve fark ettim; ruh sağlığımı önceliklendirmek için geri dönmedim.



Bu çok acıtıyor.



Gerçek şu ki zihinsel olarak çok yorgunum.



Her zaman çok içine kapanık biri oldum, bu yüzden burada bunları söylemek kolay değil ama dürüst olmam gerekiyor.



Vasco ile ilişkim bir sevgi ilişkisidir.



Ve sonsuza kadar da öyle kalacak.



Yüreğim sıkışmış bir halde, şimdi bir adım geri atmanın ve Vasco'daki bu dönemi kapatmanın zamanı olduğunu anlıyorum.



Burada yaşadığım her şey için minnettarım.



Vasco'yu sonsuza kadar yanımda taşıyacağım. Göğsümde. Tarihimde. Hayatımda.



Yürekten...



Her şey için teşekkür ederim."







