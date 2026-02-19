18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yaptı

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında İtalyan ekibi Trentino Itas'ı 3-1 yendi.

calendar 19 Şubat 2026 01:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında İtalyan ekibi Trentino Itas'ı 3-1 yendi.

İtalya'nın Trento şehrinde bulunan Il T Quotidiano Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-20 alan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-21 kaybetti. Ankara temsilcisi üçüncü ve dördüncü setleri ise 25-21 almayı başarırken, maçı da 3-1 kazandı.

Daha önce grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bütün maçlarını kazanarak 6'da 6 yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
