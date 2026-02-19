Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yaptı

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında İtalyan ekibi Trentino Itas'ı 3-1 yendi.



İtalya'nın Trento şehrinde bulunan Il T Quotidiano Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-20 alan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-21 kaybetti. Ankara temsilcisi üçüncü ve dördüncü setleri ise 25-21 almayı başarırken, maçı da 3-1 kazandı.



Daha önce grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bütün maçlarını kazanarak 6'da 6 yaptı.



