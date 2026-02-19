UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Club Brugge, Atletico Madrid'i ağırladı.



Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



Atletico Madrid maça hızlı başladı ve 8. dakikada kazanılan penaltıyı Julian Alvarez gole çevirerek konuk ekibi öne geçirdi.



İlk yarının uzatmalarında sahneye çıkan Ademola Lookman, 45+4. dakikada farkı ikiye çıkardı ve İspanyol temsilcisi devreye 2-0 önde girdi.



51. dakikada Raphael Onyedika'nın golüyle farkı bire indiren Club Brugge, 60. dakikada Nicolo Tresoldi'nin golüyle skora dengeyi getirdi.



Joel Ordonez'in 79. dakikada kendi kalesine attığı gol deplasman ekibini tekrar öne geçirdi.



Belçika temsilcisinde Christos Tzolis 89. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-3'e getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Club Brugge ile Atletico Madrid 3-3 berabere kaldı.



Rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.



Eşleşmeyi kazanan taraf son 16 turunda Tottenham ya da Liverpool ile kozlarını paylaşacak.







