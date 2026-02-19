18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

6 gollü nefes kesen maç: Club Brugge-Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Club Brugge'un Atletico Madrid'i konuk ettiği maç, 3-3 berabere bitti.

calendar 19 Şubat 2026 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 01:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
6 gollü nefes kesen maç: Club Brugge-Atletico Madrid
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Club Brugge, Atletico Madrid'i ağırladı.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Atletico Madrid maça hızlı başladı ve 8. dakikada kazanılan penaltıyı Julian Alvarez gole çevirerek konuk ekibi öne geçirdi.

İlk yarının uzatmalarında sahneye çıkan Ademola Lookman, 45+4. dakikada farkı ikiye çıkardı ve İspanyol temsilcisi devreye 2-0 önde girdi.

51. dakikada Raphael Onyedika'nın golüyle farkı bire indiren Club Brugge, 60. dakikada Nicolo Tresoldi'nin golüyle skora dengeyi getirdi.

Joel Ordonez'in 79. dakikada kendi kalesine attığı gol deplasman ekibini tekrar öne geçirdi.

Belçika temsilcisinde Christos Tzolis 89. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Club Brugge ile Atletico Madrid 3-3 berabere kaldı.

Rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.

Eşleşmeyi kazanan taraf son 16 turunda Tottenham ya da Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.