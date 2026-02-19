Beşiktaş, Göztepe maçının bilet fiyatlarında indirime gitti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek.
Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Yönetim, taraftarın isteğini göz önünde bulundurarak bilet fiyatlarında indirim yaptı. Ayrıca Göztepe maçına özel olarak, kombine sahibi taraftarların devredecekleri biletlerin devir haklarından düşmeyeceği de belirtildi.
BİLET FİYATLARI
VIP 100: 14.000 TL
VIP 101-126: 9.000 TL
1.Kategori: 2.950 TL
2.Kategori: 2.650 TL
3.Kategori: 2.350 TL
4.Kategori: 1.900 TL
5.Kategori: 1.750 TL
6.Kategori: 1.500 TL
Doğu Üst: 1.750 TL
7.Kategori: 1.150 TL
8.Kategori: 975 TL
Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Yönetim, taraftarın isteğini göz önünde bulundurarak bilet fiyatlarında indirim yaptı. Ayrıca Göztepe maçına özel olarak, kombine sahibi taraftarların devredecekleri biletlerin devir haklarından düşmeyeceği de belirtildi.
BİLET FİYATLARI
VIP 100: 14.000 TL
VIP 101-126: 9.000 TL
1.Kategori: 2.950 TL
2.Kategori: 2.650 TL
3.Kategori: 2.350 TL
4.Kategori: 1.900 TL
5.Kategori: 1.750 TL
6.Kategori: 1.500 TL
Doğu Üst: 1.750 TL
7.Kategori: 1.150 TL
8.Kategori: 975 TL