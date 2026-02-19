18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Beşiktaş, Göztepe maçının bilet fiyatlarında indirime gitti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile karşılaşacak. Taraftar isteği üzerine maçın biletlerinde indirime gidildi.

calendar 19 Şubat 2026 01:23
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek.

Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Yönetim, taraftarın isteğini göz önünde bulundurarak bilet fiyatlarında indirim yaptı. Ayrıca Göztepe maçına özel olarak, kombine sahibi taraftarların devredecekleri biletlerin devir haklarından düşmeyeceği de belirtildi.


BİLET FİYATLARI

VIP 100: 14.000 TL

 

VIP 101-126: 9.000 TL

 

1.Kategori: 2.950 TL

 

2.Kategori: 2.650 TL

 

3.Kategori: 2.350 TL

 

4.Kategori: 1.900 TL

 

5.Kategori: 1.750 TL

 

6.Kategori: 1.500 TL

 

Doğu Üst: 1.750 TL

 

7.Kategori: 1.150 TL

 

8.Kategori: 975 TL

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
