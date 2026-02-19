18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Milan evinde Como'yla yenişemedi

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Milan, sahasında Como'yu ağırladı.

19 Şubat 2026 00:46
Haber: Sporx.com
Milan evinde Como'yla yenişemedi
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Milan, sahasında Como'yu ağırladı.

San Siro'da oynanan karşılaşmada Milan ile Como 1-1 berabere kaldı.

Como'nun golü 32. dakikada Nico Paz'dan geldi., Milan'a beraberliği getiren golü ise 64. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 54'e yükseltti ve yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Como ise puanını 42'ye yükselterek haftayı 6. sırada tamamladı.

Gelecek hafta Milan, sahasında Parma'yı konuk edecek. Como ise deplasmanda Juventus ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
