Milan evinde Como'yla yenişemedi

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Milan, sahasında Como'yu ağırladı.



San Siro'da oynanan karşılaşmada Milan ile Como 1-1 berabere kaldı.



Como'nun golü 32. dakikada Nico Paz'dan geldi., Milan'a beraberliği getiren golü ise 64. dakikada Rafael Leao kaydetti.



Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri 80. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Milan puanını 54'e yükseltti ve yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Como ise puanını 42'ye yükselterek haftayı 6. sırada tamamladı.



Gelecek hafta Milan, sahasında Parma'yı konuk edecek. Como ise deplasmanda Juventus ile karşılaşacak.



