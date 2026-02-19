Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ⁠CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında deplasmanda Polonya'nın Bogdanka ekibine 3-0 mağlup oldu.



Globe Sports Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 25-17, 25-21 ve 26-24'lük setlerle kazandı.



Grup aşamasını 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 7 puanla 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, organizasyona veda etti.



Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda yoluna devam edecek.



