Domenico Tedesco: "Cherif'in gelecekte büyük etkisi olacak"

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi öncesi basın toplantısında yeni transfer Sidiki Cherif hakkında konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
 
Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin teknik patronu Domenico Tedesco, yeni transfer Sidiki Cherif hakkında konuştu.
 
"CHERIF'İ ALABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"
 
Yabancı bir basın mensubunun yeni transfer Sidiki Cherif ile ilgili sorusu üzerine Domenico Tedesco "Sidiki Cherif'i, genç yeteneği, potansiyeli aldığınızda sorumluluğunuz oluyor onunla ilgilenmek. Biz ona karşı dürüst ve açık olduk alırken. Bir transfer yaptığınızda mesela belli bir yer için oyuncu aldığınızda açık olmalısınız. Hedeflerimizi anlatıyoruz ona. Sadece 5 yıldızımız yok, kendi özgüveni çok yüksek bir oyuncu." cevabını verdi.
 
Tecrübeli teknik adam, Cheri hakkında övgü dolu sözler sarf ederek "Bunu her gün sahada görüyoruz. Çok iyi ve çok motive bir oyuncu. Birçok kalitesi olan bir oyuncu. Kendisi her tür farklı baskıyı kaldırabilecek biri. Sadece onla, sadece hocayla, sadece personelle ilgili değil; hepimiz 19 yaşındaki bu genç yeteneğe iyi bakmalıyız. Baktığında çok olgun görünüyor, vücut yapısı çok güçlü. Onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için mutluyuz. Gelecek yıllarda çok büyük etkisi olacak." ifadelerini kullandı.
