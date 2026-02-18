18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-065'
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-363'
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Milot Rashica'nın formayı bırakmaya niyeti yok!

Beşiktaş'ta Başakşehir galibiyetinin asistini yapan Milot Rashica, eleştirilere rağmen yükselen performansıyla kanat rotasyonunda öne çıktı.

Milot Rashica'nın formayı bırakmaya niyeti yok!
Başakşehir maçında galibiyet golünün asistini yapan Rashica, kanat bölgesindeki forma yarışında performansını artırmayı sürdürdü.
 
Eleştirilere rağmen pes etmeyen Kosovalı futbolcu, El Bilal Toure'nin yokluğunda da en önemli alternatiflerden birisi olacak. Rashica, ara transferde kadroya katılan yeni isimlerle de yakından ilgileniyor.
 
Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek Avrupa yarışında kritik bir galibiyet alırken son golün asistini yapan Milot Rashica, kanat bölgesindeki yarışta performansını artırmayı sürdürdü.
 
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.
 
Siyah-beyazlılar, 90+7'de Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı golle kazanırken Avrupa yarışında da çok kritik bir galibiyet aldı.
Son dakika golünün asistini yapan Milot Rashica da maçın kahramanları arasında yerini aldı.
 
34. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen El Bilal Toure'nin yerine giren Kosovalı futbolcu, performansıyla beğeni topladı.
 
TEPKİLER OLSA DA PES ETMEDİ
 
Sezonun ilk bölümünde iç saha maçlarında taraftarların tepkisine maruz kalan isimlerden olan Rashica buna karşın küsmezken teknik direktör Sergen Yalçın'ın kanat rotasyonunda yerini aldı.
 
Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın aynı anda sakatlandığı süreci iyi değerlendiren Rashica, ligdeki Trabzonspor ve kupadaki Fenerbahçe derbilerinde asist yaparken Rizespor maçında ise galibiyeti getiren golü kaydetti.
 
Rashica, El Bilal Toure'nin sakatlandığı süreçte de kanat bölgesindeki en önemli alternatiflerden birisi olacak.
 
YENİLERLE YAKINDAN İLGİLENİYOR
 
Rashica, Kristjan Asllani başta olmak üzere ara transferde kadroya katılan isimlerle de yakından ilgileniyor.
Kosovalı futbolcunun takımdaşlığı teknik heyetin de beğenisini topluyor.
 
Rashica'nın ayrıca yardımsever yanını da sık sık gösterdiği, İstanbul'da yardıma muhtaç ailelere yardımlarda bulunduğu öğrenildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
