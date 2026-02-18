Erzurumspor, Keçiörengücü'nü son saniyede yıktı!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü'nü mağlup etti.
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 90+6'da penaltıdan Eren Tozlu ve 90+9'da Cheikne Sylla kaydetti. Ev sahibinin tek golünü 12. dakikada Hüseyin Bulut attı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor 54 puanla liderliğe yükselirken Keçiörengücü 36 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Erzurumspor, Serikspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise Pendikspor'a konuk olacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Samet Özkul
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 86 Diaby), Fernandes (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 77 Mexer), Diouf (Dk. 86 Ali Akman)
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Dk. 76 Fernando), Baiye, Benhur Keser (Dk. 46 Rodriguez), Crociata (Dk. 67 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 67 Ali Ülgen), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 76 Sylla), Eren Tozlu
Goller: Dk. 12 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+6 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 90+9 Sylla (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk.32 Baiye, Dk. 90 Orbanic (Erzurumspor FK), Dk. 42 Hüseyin Bulut, Dk. 59 İbrahim Akdağ, Dk. 75 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)