18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Erzurumspor, Keçiörengücü'nü son saniyede yıktı!

Trendyol 1. Lig 26. haftasında Erzurumspor, Ankara'da Keçiörengücü'nü 90+6 ve 90+9'daki gollerle 2-1 mağlup etti.

calendar 18 Şubat 2026 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 16:42
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Erzurumspor, Keçiörengücü'nü son saniyede yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü'nü mağlup etti.
 
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 90+6'da penaltıdan Eren Tozlu ve 90+9'da Cheikne Sylla kaydetti. Ev sahibinin tek golünü 12. dakikada Hüseyin Bulut attı.
 
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor 54 puanla liderliğe yükselirken Keçiörengücü 36 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Erzurumspor, Serikspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise Pendikspor'a konuk olacak.
 
Stat: Aktepe
 
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Samet Özkul
 
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 86 Diaby), Fernandes (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 77 Mexer), Diouf (Dk. 86 Ali Akman)
 
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Dk. 76 Fernando), Baiye, Benhur Keser (Dk. 46 Rodriguez), Crociata (Dk. 67 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 67 Ali Ülgen), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 76 Sylla), Eren Tozlu
 
Goller: Dk. 12 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+6 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 90+9 Sylla (Erzurumspor FK)
 
Sarı kartlar: Dk.32 Baiye, Dk. 90 Orbanic (Erzurumspor FK), Dk. 42 Hüseyin Bulut, Dk. 59 İbrahim Akdağ, Dk. 75 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.