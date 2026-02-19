Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Juventus karşılaşmasında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
TRANSFERDE ZORLU SÜREÇ
Galatasaray'ın, Juventus karşılaşmasındaki tarihi zaferi Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların bu performansı ve oyuncuların gündem olmasının ardından sezon sonunda Galatasaray'ı özellikle transfer konusunda zorlu bir dönem bekliyor.
AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP
Galatasaray'da; Roland Sallai, Gabriel Sara, Wilfried Singo, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi futbolcular Avrupa'dan yakından takip ediliyor. Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi ve sarı-kırmızılı oyuncuların Avrupa'da performanslarını sürdürmesi durumunda bu oyuncular için sezon sezonunda Avrupa'dan önemli teklifler gelmesi bekleniyor.
Galatasaray ise takımın omurgasını oluşturan yıldızlarını cazip bir teklif gelmediği sürece kolay kolay bırakmak istemiyor.
