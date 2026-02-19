18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç!

Juventus galibiyetiyle birlikte Avrupa'da sükse yapan Galatasaray'ı özellikle sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılıların önemli isimlerine Avrupa'dan önemli teklifler gelmesi bekleniyor. Galatasaray ise yıldızlarını kolay kolay bırakmak istemiyor.

calendar 19 Şubat 2026 09:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Juventus karşılaşmasında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

TRANSFERDE ZORLU SÜREÇ

Galatasaray'ın, Juventus karşılaşmasındaki tarihi zaferi Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların bu performansı ve oyuncuların gündem olmasının ardından sezon sonunda Galatasaray'ı özellikle transfer konusunda zorlu bir dönem bekliyor.

AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP

Galatasaray'da; Roland Sallai, Gabriel Sara, Wilfried Singo, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi futbolcular Avrupa'dan yakından takip ediliyor. Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi ve sarı-kırmızılı oyuncuların Avrupa'da performanslarını sürdürmesi durumunda bu oyuncular için sezon sezonunda Avrupa'dan önemli teklifler gelmesi bekleniyor.

Galatasaray ise takımın omurgasını oluşturan yıldızlarını cazip bir teklif gelmediği sürece kolay kolay bırakmak istemiyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
