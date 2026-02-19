Ara transfer döneminde 7 isimle yollarını ayırıp aynı sayıda futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeniler kısa sürede göze girmeyi başardı.
HYEON GYU OH
Santrfor için önüne gelen adaylar arasından Hyeongyu Oh'u tercih eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu seçiminde ne kadar haklı olduğu kısa süre anlaşıldı. Güney Koreli futbolcu, forma giydiği iki maçta 2 gol ve 1 asist üretti. Ayrıca Beşiktaş lehine de bir penaltı aldı.
OLAITAN
Junior Olaitan da performansıyla Yalçın'ın gözüne girdi. Ligde forma giydiği iki maçın başlangıç kadrosunda yer alıp, 178 dakika sahada kaldı. Kupada da 45 dakika oynadı.
MURILLO VE AGBADOU
Deneyimli çalıştırıcının, Amir Murillo ve Agbadou'dan da son derece memnun olduğu kaydedildi.
ASLLANI
Teknik heyetin, Kristijan Asllani'nin ise maç ritmi kazandıkça açılacağını düşündüğü öğrenildi.
Beşiktaş'ta yüzler nihayet güldü!
Beşiktaş'ta ara transferde gelen isimler kısa sürede fark yarattı; Hyeon Gyu Oh başta olmak üzere Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou teknik heyetten tam not aldı.
Ara transfer döneminde 7 isimle yollarını ayırıp aynı sayıda futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeniler kısa sürede göze girmeyi başardı.
