Beşiktaş'ta yüzler nihayet güldü!

Beşiktaş'ta ara transferde gelen isimler kısa sürede fark yarattı; Hyeon Gyu Oh başta olmak üzere Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou teknik heyetten tam not aldı.

calendar 19 Şubat 2026 07:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 08:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yüzler nihayet güldü!
Ara transfer döneminde 7 isimle yollarını ayırıp aynı sayıda futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeniler kısa sürede göze girmeyi başardı.

HYEON GYU OH

Santrfor için önüne gelen adaylar arasından Hyeongyu Oh'u tercih eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu seçiminde ne kadar haklı olduğu kısa süre anlaşıldı. Güney Koreli futbolcu, forma giydiği iki maçta 2 gol ve 1 asist üretti. Ayrıca Beşiktaş lehine de bir penaltı aldı.

OLAITAN

Junior Olaitan da performansıyla Yalçın'ın gözüne girdi. Ligde forma giydiği iki maçın başlangıç kadrosunda yer alıp, 178 dakika sahada kaldı. Kupada da 45 dakika oynadı.

MURILLO VE AGBADOU

Deneyimli çalıştırıcının, Amir Murillo ve Agbadou'dan da son derece memnun olduğu kaydedildi.

ASLLANI

Teknik heyetin, Kristijan Asllani'nin ise maç ritmi kazandıkça açılacağını düşündüğü öğrenildi.



