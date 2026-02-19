18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Dursun Özbek'ten oyunculara mesaj

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Juventus maçı sonrası soyunma odasında, "Galatasaray'ın kuruluş felsefesine yakışır bir gece yaşattınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Siz bu turu geçin, biz de gerekeni yaparız." diye konuştu.

calendar 19 Şubat 2026 08:42
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten oyunculara mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5-2'lik tarihi Juventus maçının ardından soyunma odasına indi.

Galatasaray'daki 5-2'lik zafer sonrası soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek'in de tek tek bütün futbolcularla kucaklaştığı bildirildi.

Özbek'in, "Galatasaray'ın kuruluş felsefesine yakışır bir gece yaşattınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Siz bu turu geçin, biz de gerekeni yaparız." dediği öğrenildi.

Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde 1 milyon euro olan galibiyet primi Juventus maçı öncesi 3 milyon euro'ya çıkarmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.