Dursun Özbek'ten oyunculara mesaj

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5-2'lik tarihi Juventus maçının ardından soyunma odasına indi.
Galatasaray'daki 5-2'lik zafer sonrası soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek'in de tek tek bütün futbolcularla kucaklaştığı bildirildi.
Özbek'in, "Galatasaray'ın kuruluş felsefesine yakışır bir gece yaşattınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Siz bu turu geçin, biz de gerekeni yaparız." dediği öğrenildi.
Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde 1 milyon euro olan galibiyet primi Juventus maçı öncesi 3 milyon euro'ya çıkarmıştı.
