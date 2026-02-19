Beşiktaş, devre arasında büyük bir dönüşüme girerken, ekonomik açıdan ağır bir yükten kurtuldu. Başkan Serdal Adalı, sezon sonunda aynı şekilde hareket ederek, fiyat-fayda dengesini bozmayacak transferlerin yapılması talimatını verdi.
KASA DOLDU
Tammy Abraham, Rafa Silva ve Gabriel Paulista başta olmak üzere 7 futbolcuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar hem yaptığı başarılı satışlarla kasasını doldurup artıya geçti hem de bu üç ismin 15.3 milyon Euro'yu bulan maaş yükünden kurtuldu.
TAKIM KURDU
Yeni transferler arasında en yüksek maaşı alan Emmanuel Agbadou 3 milyon Euro'ya imza attı. Amir Murillo 1.9, Hyeon-gyu Oh 1.5 ve Junior Olaitan 850 bin Euro kazanacak. Bu dört yıldızın maaşı imza parası hariç 6 milyon Euro kazanan Rafa'ya denk geliyor.
Beşiktaş'ta yük rafa kalktı!
Beşiktaş, devre arasında yaptığı ayrılıklarla 15,3 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtuldu. Yeni transferlerin toplam maliyeti ise eski yüksek kontratların altında kaldı.
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|16
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12