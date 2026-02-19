19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
13:30
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
13:30
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Beşiktaş'ta yük rafa kalktı!

Beşiktaş, devre arasında yaptığı ayrılıklarla 15,3 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtuldu. Yeni transferlerin toplam maliyeti ise eski yüksek kontratların altında kaldı.

calendar 19 Şubat 2026 09:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 09:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yük rafa kalktı!
Beşiktaş, devre arasında büyük bir dönüşüme girerken, ekonomik açıdan ağır bir yükten kurtuldu. Başkan Serdal Adalı, sezon sonunda aynı şekilde hareket ederek, fiyat-fayda dengesini bozmayacak transferlerin yapılması talimatını verdi. 

KASA DOLDU

Tammy Abraham, Rafa Silva ve Gabriel Paulista başta olmak üzere 7 futbolcuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar hem yaptığı başarılı satışlarla kasasını doldurup artıya geçti hem de bu üç ismin 15.3 milyon Euro'yu bulan maaş yükünden kurtuldu. 

TAKIM KURDU

Yeni transferler arasında en yüksek maaşı alan Emmanuel Agbadou 3 milyon Euro'ya imza attı. Amir Murillo 1.9, Hyeon-gyu Oh 1.5 ve Junior Olaitan 850 bin Euro kazanacak. Bu dört yıldızın maaşı imza parası hariç 6 milyon Euro kazanan Rafa'ya denk geliyor.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
