19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-015'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-115'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı!

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı 20 Şubat Cuma günü start verecek.

calendar 19 Şubat 2026 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı 20 Şubat Cuma günü başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ve A Spor'dan canlı yayımlanacak Dörtlü Final'de ilk maçlar, yarın oynanacak.

Günün ilk müsabakasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes, saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

Bu maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final maç programı şöyle:

20 Şubat Cuma:

17.15 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

22 Şubat Pazar:

20.00 Final

