19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-118'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-118'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Süper Lig'de bu hafta 23. haftanın maçları oynanacak. İşte program...

calendar 19 Şubat 2026 11:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 23. haftanın programı şöyle:

Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor (Çaykur Didi)

21 Şubat Cumartesi:

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Şubat Pazar:

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Chobani)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
