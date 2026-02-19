19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Bucaspor 1928'de Özcan Sert umutlu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor 1928'de göreve gelen Özcan Sert, sarı-lacivertlileri hak ettiği yerlere taşımak için uzun vadeli bir projeyle çalışacaklarını vurguladı.

calendar 19 Şubat 2026 15:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 puanla sonuncu sırada yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine göreve gelen Özcan Sert, değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sert, "Bucaspor 1928'e uzun vadeli hizmet edeceğim için mutluyum. Büyük camiaların içinde bulunduğu durum, konum, lig, puan tablosu hiç bir zaman fark etmez. Öncelikle bu sezon için devamında da gelecek yıllar için Bucaspor'u hak ettiği yerlere getirmek adına elimizden gelenin daha fazlasını vermek için buraya geldik. Umuyorum Bucaspor'u eski günlerine döndürürüz, bize güvenenleri mahcup etmeyiz" dedi.

Bucaspor 1928 bu hafta sonu Kepezspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle müsabaka Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
