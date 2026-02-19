Bucaspor 1928'de Özcan Sert umutlu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 puanla sonuncu sırada yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine göreve gelen Özcan Sert, değerlendirmelerde bulundu.



Sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sert, "Bucaspor 1928'e uzun vadeli hizmet edeceğim için mutluyum. Büyük camiaların içinde bulunduğu durum, konum, lig, puan tablosu hiç bir zaman fark etmez. Öncelikle bu sezon için devamında da gelecek yıllar için Bucaspor'u hak ettiği yerlere getirmek adına elimizden gelenin daha fazlasını vermek için buraya geldik. Umuyorum Bucaspor'u eski günlerine döndürürüz, bize güvenenleri mahcup etmeyiz" dedi.



Bucaspor 1928 bu hafta sonu Kepezspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle müsabaka Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak.



