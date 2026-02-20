20 Şubat
Başakşehir, Alanyaspor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 22 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, ligde 33 puanla 6. basamakta yer alıyor. Geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Corendon Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgiyle 26 puan toplayarak 10. sırada kendine yer buldu. Turuncu-yeşilli ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 5 puan topladı.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
