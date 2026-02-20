Galatasaray'dan Konya öncesi dikkat çeken form!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırırken 9 gol yedi.
- Son 5 resmi maçta 20 gol attı
Son dönemde golcü kimliğiyle öne çıkan Galatasaray, son 5 resmi maçında 20 kez fileleri havalandırdı.
Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde lig maçında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1, ligde Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, toplamda 20 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.
- Süper Lig'in en golcü takımı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 18 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor.
Ligde 22 müsabakada 55 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 4 gol fark atarak zirvede yer aldı. "Cimbom" savunma anlamında ise yediği 15 golle, Göztepe'nin (12) ardından en az gol yiyen takım konumunda.
Galatasaray, +40 averajla lig tarihinde 22. maçlar itibarıyla en yüksek gol averajını yakaladığı sezonu geçiriyor.
- Galatasaray'da hücum oyuncularının yıldızı parlıyor
Sarı-kırmızılı ekipte hücum oyuncularının yüksek performansı dikkati çekiyor.
İyi geçirdiği sezonda ara transferde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, derinlikli ve geniş bir kadro yapısına ulaştı. "Cimbom" hücumda Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in haricinde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane, Noa Lang ve Gabriel Sara'dan ciddi skor katkısı aldı.
Bu sezon yapılan resmi maçlar dikkate alındığında Icardi ve Osimhen'den 15'er gol katkısı alan Galatasaray'da Barış Alper ve Yunus sekizer, Sara ve Sane altışar, Eren Elmalı 4, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Noa Lang ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai ve Sacha Boey ise birer kez fileleri havalandırdı.
