Abdullah Kavukcu'dan transfer ve geleceği için cevap

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Şubat 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 12:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kavukcu; transfer, Noa Lang'ın geleceği ve "Gelecek sezon olacak mısınız?" sorularına cevap verdi.

Abdullah Kavukcu'nun sözleri şu şekilde:


"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik.

Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor...

Transfer ve Ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Satın alma opsiyonlarımız var. Başkan ve hocamız ile karar veririz."

GELECEĞİ İÇİN YANIT

"Gelecek için de Allah hayırlısını versin inşallah."

"TRANSFER KONUŞMAYIN!"

"Rakip takıma göre daha az para harcadınız. Transfer döneminden memnun musunuz?"

Abdullah Kavukcu: "Orta saha için siz çok konuştunuz, belki beklenti oluştu.

Rakip takıma çok bakmıyoruz. Geçen başkanım zaten güzel cevap verdi. İstediğimiz transferleri yaptık, opsiyonları bizde. Gabriel Sara'yı da kazandık.

12 maçımız var, ne olur transfer konuşmayalım. Galatasaray ve sizler transferi konuşmayın! Şu anda her gün yeni futbolcu yazılıyor. Daha yeni bitti."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
