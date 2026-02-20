Abdullah Kavukcu'dan transfer ve geleceği için cevap

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.
Kavukcu; transfer, Noa Lang'ın geleceği ve "Gelecek sezon olacak mısınız?" sorularına cevap verdi.
Abdullah Kavukcu'nun sözleri şu şekilde:
"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik.
Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor...
Transfer ve Ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Satın alma opsiyonlarımız var. Başkan ve hocamız ile karar veririz."
GELECEĞİ İÇİN YANIT
"Gelecek için de Allah hayırlısını versin inşallah."
"TRANSFER KONUŞMAYIN!"
"Rakip takıma göre daha az para harcadınız. Transfer döneminden memnun musunuz?"
Abdullah Kavukcu: "Orta saha için siz çok konuştunuz, belki beklenti oluştu.
Rakip takıma çok bakmıyoruz. Geçen başkanım zaten güzel cevap verdi. İstediğimiz transferleri yaptık, opsiyonları bizde. Gabriel Sara'yı da kazandık.
12 maçımız var, ne olur transfer konuşmayalım. Galatasaray ve sizler transferi konuşmayın! Şu anda her gün yeni futbolcu yazılıyor. Daha yeni bitti."
Kavukcu; transfer, Noa Lang'ın geleceği ve "Gelecek sezon olacak mısınız?" sorularına cevap verdi.
Abdullah Kavukcu'nun sözleri şu şekilde:
"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik.
Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor...
Transfer ve Ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Satın alma opsiyonlarımız var. Başkan ve hocamız ile karar veririz."
GELECEĞİ İÇİN YANIT
"Gelecek için de Allah hayırlısını versin inşallah."
"TRANSFER KONUŞMAYIN!"
"Rakip takıma göre daha az para harcadınız. Transfer döneminden memnun musunuz?"
Abdullah Kavukcu: "Orta saha için siz çok konuştunuz, belki beklenti oluştu.
Rakip takıma çok bakmıyoruz. Geçen başkanım zaten güzel cevap verdi. İstediğimiz transferleri yaptık, opsiyonları bizde. Gabriel Sara'yı da kazandık.
12 maçımız var, ne olur transfer konuşmayalım. Galatasaray ve sizler transferi konuşmayın! Şu anda her gün yeni futbolcu yazılıyor. Daha yeni bitti."