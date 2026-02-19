19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-117'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-117'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Arsenal'den üst üste kayıp: Manchester City takipte!

Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal, ligde oynadığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

19 Şubat 2026 13:00 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Arsenal'den üst üste kayıp: Manchester City takipte!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal, son haftalarda yaşadığı kayıplarla dikkat çekiyor.

Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, ligde son olarak Wolverhampton ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ligde son sırada bulunan Wolverhampton'ın golü 90+4. dakikada geldi.

ARTETA'DAN AÇIKLAMA

Bu karşılaşmanın ardından konuşan Arteta, özellikle ikinci yarıda oyunu domine edemediklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, "İkinci golü atmış olsak da oyunun kontrolünü ele geçiremedik ve üstünlük sağlayamadık, gerçek bu. Elbette Wolverhampton'a da hakkını vermek gerekiyor. Onları küçümsemek istemem ama bence bizim oyunumuz onlara yardımcı oldu. Çok basit şeylerde çok temel hatalar yaptık." dedi.

Wolverhampton ile 2-2 berabere kalan Arsenal, ligde son dönemde yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor. Arteta'nın ekibi, ligde oynadığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Bu maçlarda 4 beraberlik alan Arsenal, bir kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZLER MANCHESTER CITY'DE

Arsenal'in üst üste kayıpları sonrası gözler Manchester City'ye çevrildi. Manchester City, cumartesi günü Newcastle United karşısında kazanması durumunda lider Arsenal ile puan farkını ikiye düşürecek.

Arsenal ise ligde pazar günü derbide Tottenham'ın konuğu olacak.

PUAN DURUMU
Arsenal (58 puan, 27 maç)
Manchester City (53 puan, 26 maç)

