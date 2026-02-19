Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın sol dirseğindeki UCL burkulması nedeniyle iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği açıklandı.
Morant sakatlığı 21 Ocak'ta Atlanta Hawks karşısında alınan mağlubiyet sırasında yaşamıştı.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çeşitli sakatlıklar nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyebildi. Son iki sezonda toplamda sadece 70 maçta görev aldı.
Morant, 2025-26 sezonunda 19.5 sayı, 3.3 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları tutturdu.
