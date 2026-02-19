19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-118'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-118'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Galatasaray'dan Ousmane Camara hamlesi

Galatasaray, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Camara'nın temsilcileriyle temasa geçti.

calendar 19 Şubat 2026 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti!

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Africafoot'ta yer alan habere göre, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara'ya büyük ilgi bulunuyor.

Malili futbolcu için şu anda en fazla istekli olan kulübün Türkiye'den Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın şimdiden Camara'nın temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Camara'nın, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan Galatasaray'a transferine sıcak baktığı belirtildi.

Ousmane Camara, Angers forması altında bu sezon 21 maçta süre buldu. 22 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra 1 golle skor katkısı da verdi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Ousmane Camara'nın, Angers ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
