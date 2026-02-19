Juventus'u bekleyen tehlike: 60 milyon euro!

UEFA Şampiyonlar Ligi son son 16 turu play-off ilk maçta Galatasaray'a deplasmanda 5-2 kaybeden Juventus'u gelecek sezon için büyük bir tehlike bekliyor.Galatasaray karşısında Devler Ligi'nde büyük bir hüsran yaşayan Juventus, İtalya Kupası'nda ise çeyrek finalde Atalanta'ya karşı kaybetti ve kupa defterini de kapattı.İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, kupaya veda eden Juventus için Galatasaray karşısında da tur ihtimali oldukça zor. Juventus'un, son 16 turuna kalamamayı ve buradan gelecek 11 milyon euro'yu kaybetmeyi daha önce hesapladığı yazıldı.Luciano Spalletti'nin ekibinde asıl tehlike ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamamak. Juventus'un, ligde sezon sonunda ilk 4'te yer alamaması ve Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda kaybı en az 60 milyon euro olacak. 60 milyon euro'nun temel seviyede olduğu ve Juventus'un, Devler Ligi bileti alamaması durumunda mali kaybının daha da yüksek olabileceği belirtildi.Juventus'u Galatasaray maçının ardından yine zorlu bir takvim bekliyor. Spalletti'nin ekibi, Galatasaray mağlubiyeti sonrası ligin zorlu takımlarından Como'yu sahasında ağırlayacak. Como'dan sonra Galatasaray ile sahasında rövanş maçına çıkacak Juventus, daha sonra ise ligde zirve mücadelesi veren Roma'ya konuk olacak.Juventus, şu anda topladığı 46 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.