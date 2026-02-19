19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Juventus'u bekleyen tehlike: 60 milyon euro!

Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa 60 milyon euro'luk önemli bir gelirden olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son son 16 turu play-off ilk maçta Galatasaray'a deplasmanda 5-2 kaybeden Juventus'u gelecek sezon için büyük bir tehlike bekliyor.

KUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Galatasaray karşısında Devler Ligi'nde büyük bir hüsran yaşayan Juventus, İtalya Kupası'nda ise çeyrek finalde Atalanta'ya karşı kaybetti ve kupa defterini de kapattı.



11 MİLYON EURO

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, kupaya veda eden Juventus için Galatasaray karşısında da tur ihtimali oldukça zor. Juventus'un, son 16 turuna kalamamayı ve buradan gelecek 11 milyon euro'yu kaybetmeyi daha önce hesapladığı yazıldı.

ASIL TEHLİKE DEVLER LİGİ BİLETİ

Luciano Spalletti'nin ekibinde asıl tehlike ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamamak. Juventus'un, ligde sezon sonunda ilk 4'te yer alamaması ve Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda kaybı en az 60 milyon euro olacak. 60 milyon euro'nun temel seviyede olduğu ve Juventus'un, Devler Ligi bileti alamaması durumunda mali kaybının daha da yüksek olabileceği belirtildi.

ARKA ARKAYA ZORLU MAÇLAR

Juventus'u Galatasaray maçının ardından yine zorlu bir takvim bekliyor. Spalletti'nin ekibi, Galatasaray mağlubiyeti sonrası ligin zorlu takımlarından Como'yu sahasında ağırlayacak. Como'dan sonra Galatasaray ile sahasında rövanş maçına çıkacak Juventus, daha sonra ise ligde zirve mücadelesi veren Roma'ya konuk olacak.

Juventus, şu anda topladığı 46 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
