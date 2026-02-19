19 Şubat
Sarıyer - Amedspor maçında kazanan yok!

1. Lig'de Sarıyer ile Amedspor arasındaki maç 1-1 sona erdi.

19 Şubat 2026 15:26
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sarıyer - Amedspor maçında kazanan yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sarıyer ile Amedspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Amedspor, 16. dakikada Marcos Silva'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Amedspor'da Hasan Ali Kaldırım, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi ekip Sarıyer, 85. dakikada Emeka Friday Eze'nin penaltı golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile ilk maçına çıkan Amedspor, Bakkal dönemine beraberlikle başladı.

Bu sonucun ardından Amedspor 51, Sarıyer 31 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, sahasında Van Spor'u ağırlayacak. Sarıyer, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Stat: Yusuf Ziya Öniş 

Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu

SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Aytaç Kara), Enver Kulasin (Dk. 73 Dembele), Poko, Marcos Silva (Dk. 87 Regattin), Camara (Dk. 87 Batuhan Kör), Eze

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Traore (Dk. 90 Afena-Gyan), Moreno (Dk. 74 Cem Üstündağ), Hasani (Dk. 46 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 66 Celal Hanalp), Diagne

Goller: Dk. 16 Marcos Silva (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 85 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)

Kırmızı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 28 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler, Dk. 89 Syrota (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 86 Eze (SMS Grup Sarıyer)

1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.