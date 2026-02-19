Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sarıyer ile Amedspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.Konuk ekip Amedspor, 16. dakikada Marcos Silva'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.Amedspor'da Hasan Ali Kaldırım, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Ev sahibi ekip Sarıyer, 85. dakikada Emeka Friday Eze'nin penaltı golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile ilk maçına çıkan Amedspor, Bakkal dönemine beraberlikle başladı.Bu sonucun ardından Amedspor 51, Sarıyer 31 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, sahasında Van Spor'u ağırlayacak. Sarıyer, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Stat: Yusuf Ziya Öniş



Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu



SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Aytaç Kara), Enver Kulasin (Dk. 73 Dembele), Poko, Marcos Silva (Dk. 87 Regattin), Camara (Dk. 87 Batuhan Kör), Eze



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Traore (Dk. 90 Afena-Gyan), Moreno (Dk. 74 Cem Üstündağ), Hasani (Dk. 46 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 66 Celal Hanalp), Diagne



Goller: Dk. 16 Marcos Silva (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 85 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)



Kırmızı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler)



Sarı kartlar: Dk. 28 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler, Dk. 89 Syrota (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 86 Eze (SMS Grup Sarıyer)



