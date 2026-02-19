Trendyol Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Beşiktaş'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe, geçen sezondan bu yana rakibine kabus oldu.
Siyah-beyazlılarla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 kez karşılaşan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Beşiktaş'a şans tanımadı. Geçen sezonun 12'nci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda rakibine konuk olan Göz-Göz, 2-0 geriye düşüğü maçı 4-2 kazanmayı bildi. Ardından yine İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a rakip olan sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi de 3-1 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı.
Ligin ikinci yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe 1-0 geriye düştü ancak siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve şimdiki Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı'nın muhteşem golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu sezon da İzmir'de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.
6'ncı haftada evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göz-Göz rakibini 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Göztepe'nin gollerini Juan'ın yanı sıra takımdan ayrılan Rhaldney ve Sabra kaydetti. O maçta Göztepe forması giyen Olaitan ise ara transferde 6 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'a satıldı. Pazar günü Beşiktaş maçına bir kez daha galibiyet parolasıyla çıkacak sarı-kırmızılılar 41 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Beşiktaş ise 40 puanla 5'inci durumda.
Göztepe, Beşiktaş'a şans tanımadı
Göztepe, son iki sezonda Beşiktaş ile oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakibine üstünlük kurdu.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|16
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12