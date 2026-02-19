19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-118'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-118'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Göztepe, Beşiktaş'a şans tanımadı

Göztepe, son iki sezonda Beşiktaş ile oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakibine üstünlük kurdu.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Beşiktaş'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe, geçen sezondan bu yana rakibine kabus oldu.

Siyah-beyazlılarla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 kez karşılaşan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Beşiktaş'a şans tanımadı. Geçen sezonun 12'nci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda rakibine konuk olan Göz-Göz, 2-0 geriye düşüğü maçı 4-2 kazanmayı bildi. Ardından yine İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a rakip olan sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi de 3-1 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı.

Ligin ikinci yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe 1-0 geriye düştü ancak siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve şimdiki Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı'nın muhteşem golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu sezon da İzmir'de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

6'ncı haftada evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göz-Göz rakibini 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Göztepe'nin gollerini Juan'ın yanı sıra takımdan ayrılan Rhaldney ve Sabra kaydetti. O maçta Göztepe forması giyen Olaitan ise ara transferde 6 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'a satıldı. Pazar günü Beşiktaş maçına bir kez daha galibiyet parolasıyla çıkacak sarı-kırmızılılar 41 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Beşiktaş ise 40 puanla 5'inci durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
